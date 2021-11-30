Будущий канцлер Германии поддержал обязательную вакцинацию
Берлин, 30 ноября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Обязательная вакцинация от коронавируса необходима Германии, заявил 30 ноября будущий канцлер страны Олаф Шольц, пишет Bild.
(сс) Michael Lucan
Олаф Шольц
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Речь идёт о вакцинации всех жителей Германии. Об этом было сказано на встрече Шольца с главами германских федеральных земель.
С позицией будущего главы правительства не согласен правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.