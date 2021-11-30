Рига, 30 ноября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Русские в Латвии так и не стали единой общиной, способной сообща решать важные для своего успешного существования вопросы. С такой оценкой известный журналист Владимир Дорофеев выступил на странице партии «Русский союз Латвии» в социальной сети Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

«Русские есть, но единого сообщества нет. Нет единой идеи. Есть армия тысячи «диванных» генералов. Все знают, как надо, но мало кто готов работать», — отметил он.

По его словам, местные русские не чувствуют ответственности друг за друга: «Хуже того, мы уже и не сострадаем друг другу. Граждане — негражданам, имущие — неимущим. Чтобы стать сообществом, мы должны пройти объединение».

Прошедшие 30 лет латвийской независимости он охарактеризовал как «этапы горьких потерь» и перечислил их: потеря гражданства, потеря прав на жилье в хозяйских домах и потеря образования на родном языке.

К положительным свойствам русской общины он отнес сохраняющийся в регионе большой пласт массовой русской культуры, который помогает не раствориться окончательно в чужих культурах: «Русские Латвии в большинстве своем больше знают за счет массовой российской культуры. Латышам в этом смысле сложнее. Русские лучше знают и мировую историю. Латыши слабее».

Отвечая на вопрос «Почему при таком размере русскоязычного сообщества в Латвии, ему пришлось пережить катастрофу массового безгражданства, запретов языка и русского образования?», Дорофеев ответил так: «Ответ прост и уже звучал — потому, что мы не сообщество. Поодиночке нас хоть прав лишай, хоть режь».