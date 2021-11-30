Бишкек, , 18:04 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об учреждении государственной премии имени Токтогула за выдающиеся произведения в области литературы и искусства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 30 ноября.

Садыр Жапаров

Награда будет присуждаться за получившие широкое общественное признание достижения в поэзии, прозе, драматургии, музыке, кино и архитектуре, а также в скульпторском, театральном и изобразительном искусстве, радио‑ и телевизионой сфере, обогатившие многонациональную культуру республики и обладающие большим эстетическим и воспитательным воздействием.

Право номинировать творческие работы на получение премии имени Токтогула имеют уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную политику в сфере культуры и информации, а также творческие союзы.