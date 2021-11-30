Москва, 30 ноября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Де-факто и де-юре Крым стал российским после референдума 2014 года, заявил 30 ноября белорусский президент Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Кризис с мигрантами в Белорусии и провокации — все новости»

Он также отметил, что намерен посетить этот российский регион и что его там ждут, ведь на посещение Крыма у него есть «полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым».