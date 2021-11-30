Таллин, , 18:00 — REGNUM Жители Эстонии могут подать заявку для поступления на бесплатное обучение в российских вузах до 15 декабря 2021 года, сообщил эстонский портал sputnik-meedia.eeсо ссылкой на посольство РФ в Эстонии.

Лекционный зал в ВУЗе Seth Sawyers

Сообщается, что всего в программе участвуют более 500 высших учебных заведений по всей России, обладающих современной научно-исследовательской и технической базой. При подаче ходатайства можно указать до шести российских вузов, но не более двух в Москве и Санкт-Петербурге.

Студенты будут получать стипендию (кроме учащихся по программе дополнительного профессионального образования), а также им предоставляются места в общежитии.

Транспортные и другие внеучебные расходы, включая медицинское страхование, будет необходимо оплачивать самостоятельно. Претендовать на бесплатное место в российских вузах могут граждане Эстонии, граждане России, имеющие вид на жительство в Эстонии, и лица без гражданства.

Для участия в отборочной кампании, объявленной Россотрудничеством на 2022/2023 учебный год, необходимо зарегистрировать личный кабинет на специальном портале и выполнить предвариьтельыне условия по составлению анкеты, предоставлению цифровой фотографии, цифровых копий паспорта и различных документов.

При подаче заявки абитуриент может указать до шести российских вузов, но не более двух в Москве и Санкт-Петербурге.