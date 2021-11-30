Москва, , 18:33 — REGNUM Первый канал планирует перезапустить шоу «Поле Чудес». Об этом 30 ноября пишет ТАСС.

Леонид Якубович на передаче «Поле Чудес» Скриншот с YouTube

Телеканал не стал продлевать контракт с производителем шоу, компанией «ВИД», из-за изменившихся условий договора. Вещатель планирует приобрести у телеканала CBS официальные права на викторину Wheel Of Fortune, которая и вдохновляла создателей «Поля Чудес» 30 лет назад.

Добавим, что обновлённое шоу будет называться «Наше Поле Чудес» — ведущим всё так же останется Леонид Якубович. Премьера состоится в январе 2022 года.

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