Москва, 30 ноября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Первый канал планирует перезапустить шоу «Поле чудес». Об этом 30 ноября пишет ТАСС.

Скриншот с YouTube Леонид Якубович на передаче «Поле Чудес»

Телеканал не стал продлевать контракт с производителем шоу, компанией «ВИД», из-за изменившихся условий договора. Вещатель планирует приобрести у телеканала CBS официальные права на викторину Wheel Of Fortune, которая и вдохновляла создателей «Поля чудес» 30 лет назад.

Добавим, что обновлённое шоу будет называться «Наше поле чудес» — ведущим всё так же останется Леонид Якубович. Премьера состоится в январе 2022 года.