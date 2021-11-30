Таллин, 30 ноября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Департамент здоровья Эстонии предписал закрыть расположенное в Таллине кафе MEM, оказавшееся в эпицентре громкого противостояния властей и критиков обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил эстонский порталerr.ee.

PublicDomainPictures Вакцинация

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Причиной закрытия объявлено неоднократное нарушение заведением коронавирусных требований. Запрещается любая экономическая деятельность, в том числе продажа еды и напитков навынос.

Сотрудники департамента и полиция во время проверок ранее обнаружили, что предприятие нарушает установленные правительством требования контроля ковид-сертификатов у посетителей. Несмотря на предупреждения и выписанный штраф, кафе не отказалось от своей практики.

Видео с громким конфликтом между полицейским нарядом и отказывающимся надеть медицинскую маску владельцем кафе стало вирусным и широко разошлось по социальным сетям Эстонии. На оплату штрафа и в поддержку кафе противников вакцинации и ковид-сертификатов была собрана значительная сумма — порядка 50 000 евро.

Владелец кафе Элвис Брауер уже назвал происходящее показательной поркой: «Не надо устанавливать в нашем кафе диктатуру здоровья. Я знаю, что такое спорт и что такое еда. У нас со здоровьем все в порядке».