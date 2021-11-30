Москва, , 17:57 — REGNUM С начала года в Москве построили и сдали в эксплуатацию свыше 12 млн квадратных метров недвижимости. Об этом 30 ноября сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

На стройке Цитата из х/ф «Высота». Реж. Владимир Зархи. 1957. СССР

Он рассказал, что годовой план по вводу недвижимости в столице уже перевыполнен почти на 50%.

«По итогам десяти месяцев работы в этом году стало ясно, что мы, несмотря на влияние пандемии и сложные экономические условия, превзошли показатели прошлого года, когда было сдано в эксплуатацию свыше 10 млн кв. метров недвижимости», — приводит слова Бочкарёва пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

В информации уточнили, что за весь 2021 год Стройкомплекс планировал ввести в эксплуатацию 8,5 млн кв. метров недвижимости, в том числе 4 млн кв. метров жилья.