Лейпциг, Германия, , 17:56 — REGNUM 23-летний опорный полузащитник «Ред Булл Лейпцига» и национальной сборной Мали по футболу Амаду Айдара перейдет в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Инициатором подписания малийского футболиста стал немецкий специалист Ральф Рангник, занявший 29 ноября пост нового главного тренера «манкунианцев». Об этом 30 ноября сообщило издание Manchester Evening News.

В текущем сезоне Амаду Айдара принял участие в семнадцати матчах за «быков» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Зандхаузена», «Кельна» и «Герты».

Текущее соглашение малийского футболиста с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Трансферная стоимость Айдары, по оценкам портала transfermarkt, составляет 24 миллиона евро.

«Ред Булл Лейпциг» выкупил Айдару у «Ред Булл Зальцбурга» 1 января 2019 года за 19 миллионов евро.