Лейпциг, Германия, 30 ноября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. 23-летний опорный полузащитник «Ред Булл Лейпцига» и национальной сборной Мали по футболу Амаду Айдара перейдет в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Инициатором подписания малийского футболиста стал немецкий специалист Ральф Рангник, занявший 29 ноября пост нового главного тренера «манкунианцев». Об этом 30 ноября сообщило издание Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед»

В текущем сезоне Амаду Айдара принял участие в семнадцати матчах за «быков» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Зандхаузена», «Кельна» и «Герты».

Текущее соглашение малийского футболиста с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Трансферная стоимость Айдары, по оценкам портала transfermarkt, составляет 24 миллиона евро.

«Ред Булл Лейпциг» выкупил Айдару у «Ред Булл Зальцбурга» 1 января 2019 года за 19 миллионов евро.