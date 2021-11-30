Рига, 30 ноября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Сотрудники передачи журналистских расследований Латвийского гостелевидения LTV провели эксперимент, итогом которого стала покупка у медработника официального ковид-документа о вакцинации, которой не было.

WikiImages Вакцинация

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Госполиция Латвии уже задержала работника частной поликлиники Aura: тот, воспользовавшись доступом к государственной базе данных, ввел фальшивые данные о вакцинации от Covid-19, чтобы за 1000 евро продать два поддельных прививочных сертификата.

Руководитель управления госполиции по борьбе с экономическими преступлениями Петерис Бауска сообщил, что когда услуга выдачи желающих «лживых» ковид-сертификатов только появилась, стоимость ее была на уровне «конфеты-шампанское».

"Со временем цена пошла вверх. На данный момент это уже около 1 000 евро за имитацию полного цикла вакцинации, на основе которой будет выдан сертификат», — отметил он.

Максимальное наказание для выдающего такие документы — год лишения свободы, а для принимающего, если состоял в группе, — до пяти лет тюрьмы.

Всего из-за таких фальшивок полиция Латвии возбудила 39 процессов, в рамках которых проверяются 456 лиц, до суда пока дошло лишь одно расследование.