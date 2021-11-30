Тбилиси, , 20:17 — REGNUM Активисту грузинской оппозиции, задержанному у здания тбилисского городского суда, может быть предъявлено серьёзное обвинение, сообщает 30 ноября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Грузия. Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

Оппозиционера Бесика Тамлиани, сейчас находящегося в СИЗО города Мцхета, следствие может обвинить в нападении на сотрудника полиции. Данное преступление предусматривает тюремное заключение на срок от четырёх до семи лет.

29 ноября Тамлиани стоял с флагом на крыше будки судебных приставов около здания городского суда и требовал освобождения бывшего президента Михаила Саакашвили. По словам адвоката, активист не проявлял никакой агрессии по отношению к полицейским. Как раз, наоборот, полицейские, применяя грубую силу, стали сбрасывать его с будки. Мать Тамлиани заявила, что её сын был задержан большим количеством одетых в штатское полицейских уже после окончания митинга оппозиции. По её словам, Бесик Тамлиани при задержании был жестоко избит.

Напомним, что 29 ноября грузинская полиция задержали большое количество оппозиционеров, протестовавших у здания тбилисского городского суда, где проходило заседание с участием Михаила Саакашвили.