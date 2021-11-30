Вашингтон, 30 ноября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) указал, что граждане 18 лет и старше должны получить дополнительную дозу вакцины на фоне распространения нового штамма «Омикрон», сообщает 30 ноября Reuters.

(сс) EJ Hersom Джо Байден

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Заявление последовало после того, как президент США Джо Байден вновь призвал население вакцинироваться, чтобы обуздать распространение штамма «Омикрон», который впервые был обнаружен на юге Африки.

На прошлой неделе регулятор США позволил проходить ревакцинацию всем взрослым в возрасте 18 лет и старше через шесть месяцев после первой вакцинации.

Напомним, что по словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), решение богатых стран распространить бустерные вакцины от COVID-19 является «аморальным», потому что в Африке прививок до сих пор не хватает.

Третью, бустерную дозу вакцины Pfizer ввели 27 сентября американскому президенту Джо Байдену.