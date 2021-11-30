Тюмень, 30 ноября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. В Тюменской области мать и отца девятерых детей лишили родительских прав. Об этом сообщает объединённая служба судов региона.

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Ранее супруги неоднократно привлекались к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). В доме во время проверок соцработниками был выявлен недостаточный запас продуктов, одежды для детей, антисанитарные условия.

В судебном заседании заслушали инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции, представителей комиссии по делам несовершеннолетних администрации Исетского района, социального центра «Забота», социального педагога школы, а также педагога реабилитационного центра, где в настоящее время находятся дети, прокурора.

Решение суда было принято с учётом мнения детей, достигших 10 лет. Семейную пару лишили родительских прав в отношении всех девятерых детей, назначены алименты в размере половины их заработка. Решение в законную силу не вступило.