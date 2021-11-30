Москва, , 17:50 — REGNUM 32-летний фланговый атакующий защитник московского «Локомотива» и национальной сборной Польши по футболу Мацей Рыбус поделился мнением о предстоящем матче со сборной России, который состоится 24 марта 2022 в рамках полуфинала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира: «Слабостью сборной России является то, что подавляющее большинство футболистов выступают в Российской Премьер-лиге, за исключением Головина и Миранчука», — цитирует Рыбуса издание Weszlo.

Мацей Рыбус Светлана Бекетова

В текущем сезоне Мацей Рыбус принял участие в четырнадцати матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами в поединках с «Сочи» и «Нижним Новгородом».

Мацей Рыбус покинул чемпионат Польши зимой 2012 года, перейдя из «Легии» в грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат») за 3,2 миллиона евро. Состав «железнодорожников» футболист пополнил 19 июля 2017 года. «Локомотив» выкупил у «Лиона» контракт защитника за 1,75 миллиона евро.