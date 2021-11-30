Приштина, , 18:11 — REGNUM Германия и Косово 30 ноября подписали соглашение о передаче вооруженным силам Косово (Силам безопасности Косово) 1 миллиона евро на строительство депо взрывоопасных веществ и проведение саперных работ. Об этом сообщается в пресс-релизе немецкого посольства.

Сапер Mil.ru

Половина суммы будет выделена Косово на строительство депо для хранения взрывоопасных веществ, обучение саперов и 10 защитных костюмов EOB. Другая половина суммы будет выделена на устранение старой взрывчатки — не уточняется, в горах или на складах.

Соглашение подписали министр обороны Косово Арменд Мехай и посол Германии в Косово Джон Род.

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