Москва, 30 ноября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве будет закрыт для посетителей в среду, 1 декабря. Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России.

Dmitry Azovtsev Вход в Мавзолей Ленина в Москве

«В связи с проведением охранного мероприятия 1 декабря доступ посетителей в Мавзолей В. И. Ленина осуществляться не будет», — отметили в ФСО.

Сообщается, что доступ к некрополю у Кремлевской стены также будет закрыт на один день.