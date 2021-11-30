Киев, 30 ноября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Украина станет второй страной мира, перепись населения которой пройдёт в сотрудничестве с компанией Apple, заявил 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По его словам, это произойдёт в рамках меморандума о взаимопонимании между министерством цифровой трансформации Украины и Apple.

«Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании министерством цифровой трансформации Украины и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом нашего государства», — написал Зеленский.

Ранее в Киеве сообщали, что изучают возможность организации онлайн-выборов с участием компаний Microsoft и Apple.

В сентябре было заявлено, что перепись населения Украины будет проведена в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в последний раз перепись населения проводилась на Украине в 2001 году. На данный момент численность граждан Украины точно не известна.

В то же время, ООН официально признала Украину одной из мировых лидеров по сокращению населения.