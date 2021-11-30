Манчестер, Великобритания, , 17:41 — REGNUM Вчера, 29 ноября, «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении на пост нового главного тренера немецкого специалиста Ральфа Рангника, работавшего до этого дня в «Локомотиве» и занимавшего должность директора по спорту и развитию клуба. Однако Рангник не сможет помочь «красным дьяволам» в матче 14-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 с лондонским «Арсеналом», который состоится 2 декабря, так как не успевает получить разрешение на работу.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не получит никакой компенсации за переход Ральфа Рангника в английский клуб.

После тринадцати туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед», набрав восемнадцать очков, идет на восьмой позиции в турнирной таблице лиги.

В последний раз «красные дьяволы» и «канониры» играли между собой 30 января в матче 21-го тура АПЛ. Тот матч завершился со счетом 0:0.