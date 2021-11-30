Вашингтон, 30 ноября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Региональный директор национального совета трудовых отношений (NLRB) США призвал сотрудников Amazon в Алабаме провести повторное голосование за создание профсоюза, подготавливая почву для еще одной крупной схватки внутри крупнейшей в мире онлайн компании, сообщает 30 ноября Reuters.

Amazon.com Логотип Amazon

Работники склада Amazon в Бессемере, Алабама, отказались от создания профсоюза по итогам голосования в апреле. Однако уже в августе инспектор NLRB заявил, что компания вмешивалась в голосование и давила на работников.

Решение о повторном голосовании давит на Amazon, которая недавно столкнулся с протестами в Нью-Йорке и Канаде. Работники компании считают, что создание профсоюза в Amazon оживит рабочее движение в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, когда голосование в Бессемере только началось, было понятно, что ставки высоки. Ведь если бы там удалось организовать профсоюз, это могло бы повлечь за собой цепную реакцию по всем отделам Amazon во всех штатах, и еще тысячи сотрудников восстали бы с просьбой об улучшении рабочих условий.