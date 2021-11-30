Москва, , 17:39 — REGNUM В 2022 году российскую банковскую отрасль ждет ряд законодательных и нормативных новаций, сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнёр компании Taxburo Екатерина Макаренко.

Хранилище банка DasWortgewand

«Если будет принят законопроект Банка России о создании на базе ЦБ сервиса «Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), начнет работать разделение клиентов банков по степени риска на три категории: высокого, среднего и низкого рисков. В отношении клиентов среднего и низкого рисков будет использоваться минимальный набор инструментов для проверки клиента и отслеживания его операций. Кстати, сейчас банки относят 99% клиентов к категории низкого риска, 0,3% клиентов — к категории среднего риска и 0,7% клиентов — к категории высокого риска. Речь, отметим, не о риске невозврата кредита, а о риске отмывания данным клиентом денег, нажитых преступным путем, или причастности его к экстремистским организациям», — сказала Макаренко.

Эксперт заявила, что российские банки также просят ЦБ не наказывать их за невыполнение требований по контролю за переводами клиентам из-за границы.

«Проблема заключается в том, что еще не готовы технологические решения, которые бы позволили контролировать финансовые операции иноагентов. Поэтому до весны 2022 года, как минимум, банки не будут подвергаться наказанию со стороны регулятора. Однако затем банкам придется собирать и аккумулировать, а также передавать в Росфинмониторинг информацию о том, что их клиент получает крупные денежные суммы из других государств. Ужесточение контроля со стороны регулятора и Росфинмониторинга может отразиться на тех компаниях и индивидуальных предпринимателях, которые ведут бизнес с иностранными государствами: к их финансовым операциям с 2022 года будет проявляться повышенное внимание», — пояснила Макаренко.

По её словам, также банки пока не будут штрафовать за переводы в онлайн-казино, но впоследствии эта мера также будет введена, и не исключено, что уже в середине 2022 года.

«Но самая главная новация, касающаяся банков — введение с 1 января 2022 года прямых количественных ограничений по кредитованию населения. Соответствующий закон об ограничении ЦБ числа выдаваемых кредитов физическим лицам был принят Государственной думой РФ. Данная мера, инициированная регулятором, призвана обеспечить снижение количества невозвратных и проблемных кредитов и снизить закредитованность россиян. Вероятно, что банкам придется создавать специальные резервы на случай возможных потерь. Под действие ограничений попадут не только банки, но и микрофинансовые организации, однако действовать ограничения будут на потребительское кредитование, по которому как раз и наблюдается максимальный рост количества необеспеченных кредитов», — отметила эксперт.