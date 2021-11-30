Мюнхен, Германия, , 17:35 — REGNUM 34-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси, ставший вчера, 29 ноября, в седьмой раз обладателем «Золотого мяча», призвал газету France Football вручить таранному форварду «Баварии» Роберту Левандовскому «Золотой мяч» за достижения футболиста в 2020-м году.

Роберт Левандовски Uwe Bassenhoff

В 2020-м году Роберт Левандовски выиграл с «Баварией» пять трофеев (Бундеслига, Кубок Германии, Лига Чемпионов УЕФА, Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА). В прошлом сезоне форвард сборной Польши принял участие в 37-ми матчах за мюнхенскую команду во всех турнирах, в которых отметился 46-ю забитыми мячами и 7-ю результативными передачами.

Левандовски не смог получить свой «Золотой мяч» в прошлом году, так как весь процесс голосования и вручения был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Левандовски перешел в «Баварию» 1 июля 2014 года из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента. Текущее соглашение польского форварда с немецкой командой рассчитано до 30 июня 2023 года.