Донецк, , 17:35 — REGNUM Огнестрельное ранение получил житель Петровского района Донецка при обстреле со стороны ВСУ 30 ноября, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Донецк © СВ ДНР

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Житель ДНР 1987 г.р. получил ранение при обстреле, который украинские боевики осуществили в 14:30 мск. Он находился у дома номер 6 на улице Лукьяненко, когда началась атака.

Раненого госпитализировали в тяжёлом состоянии в горбольницу Донецка. У него диагностированы сквозное огнестрельное ранение средней трети левого бедра, открытый многооскольчатый перелом нижней трети левой бедренной кости и комбинированный шок.

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