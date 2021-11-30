Москва, , 18:31 — REGNUM «Неделя «Тавриды.АРТ» во второй раз состоится в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Арт-кластера «Таврида» 30 ноября.

Мероприятие «Недели «Тавриды.АРТ» Пресс-служба «Арт-кластера «Таврида»

Мероприятия в рамках «Недели «Тавриды.АРТ» пройдут в период с 16 по 25 декабря 2021 года. По словам организаторов, участников (резидентов) проекта ожидает «синтез шоу, общения и творчества».

Резиденты смогут посетить театрализованное музыкальное шоу, концерт симфонического оркестра, модный показ, мастер-классы и другие мероприятия. Также участники смогут присутствовать на церемонии вручения премии «Легенды Тавриды» телеведущему Александру Маслякову, композитору Игорю Матвиенко, а также искусствоведу Ольге Свибловой.

Добавим, что мероприятия «Недели «Тавриды.АРТ» сможет посетить любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет. Резидентам необходимо лишь пройти регистрацию с помощью мобильного приложения «Таврида».

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