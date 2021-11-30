Санкт-Петербург, , 17:44 — REGNUM Дорожная ситуация в Санкт-Петербурге из-за продолжающегося вторые сутки снегопада к вечеру 30 ноября оценивается в максимально возможные 10 баллов, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Пробка Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как и утром во вторник, дороги города на карте окрасились в красно-бурый цвет, в городе наблюдается более ста ограничений из-за ДТП или дорожных работ.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, отмечены многочисленные ДТП. Например, на пересечении проспектов Косыгина и Индустриального столкнулись сразу три автомобиля, из-за чего в обе стороны образовалась пробка протяженностью несколько километров.

Плотно стоит и не движется Московское шоссе, как сообщают очевидцы: «Московское шоссе перекрыто. От Курьерского проезда в сторону Санкт-Петербурга. Машины не могут выехать с 07:00 мск от складов на трассу». Согласно «Яндекс.Карта», сейчас там наблюдается пробка в обе стороны — из Петербурга до развязки с Пролетарской улицей и от нее обратно в город.

Многочисленные ДТП зафиксированы на КАД, особенно в южной и восточной частях.

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