Калуга, 30 ноября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Исполнилось 20 лет с момента подписания Соглашения о сотрудничестве между Калужской областью и АО «Газпром». За это время в регионе создана инфраструктура для обеспечения газом социальных и коммунальных объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также индустриальных парков. Общий уровень газификации области вырос до 79%. Об этом 30 ноября шла речь в Калуге на заседании регионального штаба по газификации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Схема газификации и газоснабжения Калужской области

Участники встречи говорили о реализации мероприятий по строительству объектов, предусмотренных планом-графиком синхронизации в 2021 году, а также по догазификации домовладений в газифицированных населенных пунктах. Отмечалось, что в 2021 году в области ведутся строительно-монтажные работы на 17 межпоселковых газопроводах, проектируются 84 межпоселковых газопровода протяженностью 710 км, а также идет строительство 38 уличных газопроводов протяженностью около 105 км.

Для выполнения поручения президента Росси по обеспечению до 2023 года подводки газа без привлечения средств граждан в газифицированных населенных пунктах до границ негазифицированных домовладений, проведена их инвентаризация. Общее количество таких домовладений составило более 21 554 в 1 099 населенных пунктах. По состоянию на 19 ноября в газораспределительные организации области гражданами подана 4 241 заявка на догазификацию. Заключено 1243 договора на технологическое присоединение в газифицированных населенных пунктах, одна из сторон которого — физическое лицо, из них исполнено 208 договора.