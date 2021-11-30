Лондон, , 17:29 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в $70 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 30 ноября.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 16:34 мск, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась на 4,6% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $69,84 за баррель.

В последний раз баррель нефти данной марки стоил меньше $70 в конце августа текущего года.

Тем временем январские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 4,45% — до $66,84 за баррель.