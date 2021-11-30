Баку, , 17:28 — REGNUM В Азербайджане произошло крушение вертолета, принадлежащего Государственной пограничной службе (ГПС), сообщает 30 ноября пресс-служба ведомства.

Азербайджан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Погранслужба Азербайджана уточняет, что катастрофа произошла во время тренировочного полета. В результате погибли 14 человек, еще двое ранены.

Уточняется, что 15 из 16 погибших и пострадавших являются офицерами.

Причины катастрофы пока не выяснены.

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