Баку, 30 ноября 2021, 17:28 — REGNUM В Азербайджане произошло крушение вертолета, принадлежащего Государственной пограничной службе (ГПС), сообщает 30 ноября пресс-служба ведомства.
Погранслужба Азербайджана уточняет, что катастрофа произошла во время тренировочного полета. В результате погибли 14 человек, еще двое ранены.
Уточняется, что 15 из 16 погибших и пострадавших являются офицерами.
Причины катастрофы пока не выяснены.
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