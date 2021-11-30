В Азербайджане разбился военный вертолёт с группой офицеров
Баку, 30 ноября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Азербайджане произошло крушение вертолета, принадлежащего Государственной пограничной службе (ГПС), сообщает 30 ноября пресс-служба ведомства.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Азербайджан
Погранслужба Азербайджана уточняет, что катастрофа произошла во время тренировочного полета. В результате погибли 14 человек, еще двое ранены.
Уточняется, что 15 из 16 погибших и пострадавших являются офицерами.
Причины катастрофы пока не выяснены.