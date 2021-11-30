Тбилиси, , 20:08 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился ко своим сторонникам с призывом устраивать акции протеста около здания тбилисского городского суда, сообщает 30 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Исполнительный секретарь оппозиционного «Единого нациаонального движения» Коба Накопия, посетивший бывшего президента в госпитале, заявил, что Саакашвили очень бодр и уверен в своей победе и победе грузинского народа.

«Саакашвили призывает своих сторонников выйти на митинг. Вчера, когда Саакашвили судили за разгон митинга в 2007 году, вы сами видели, как сотрудники правоохранительных органов обращались с мирно пришедшими людьми, как они обливали их перцовой жидкостью и тому подобным. Мы видели всё это вчера в прямом эфире. Так что, чем больше людей придёт, тем меньше будет агрессии с их стороны. Поэтому Саакашвили призывает людей, чтобы они обязательно пришли к суду», — сказал Накопия.

В свою очередь, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил о том, что если сторонники Саакашвили будут блокировать дороги к суду, то экс-президент будет переведён из военного госпиаталя в Гори, где он сейчас находится, в тбилисскую тюрьму № 18.

Напомним, что 29 ноября в тбилисском суде прошло превое заседание, в котором в качестве подсудимого присутствовал Михаил Саакашвили.