Тбилиси, 30 ноября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился ко своим сторонникам с призывом устраивать акции протеста около здания тбилисского городского суда, сообщает 30 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Исполнительный секретарь оппозиционного «Единого нациаонального движения» Коба Накопия, посетивший бывшего президента в госпитале, заявил, что Саакашвили очень бодр и уверен в своей победе и победе грузинского народа.

«Саакашвили призывает своих сторонников выйти на митинг. Вчера, когда Саакашвили судили за разгон митинга в 2007 году, вы сами видели, как сотрудники правоохранительных органов обращались с мирно пришедшими людьми, как они обливали их перцовой жидкостью и тому подобным. Мы видели всё это вчера в прямом эфире. Так что, чем больше людей придёт, тем меньше будет агрессии с их стороны. Поэтому Саакашвили призывает людей, чтобы они обязательно пришли к суду», — сказал Накопия.

В свою очередь, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил о том, что если сторонники Саакашвили будут блокировать дороги к суду, то экс-президент будет переведён из военного госпиаталя в Гори, где он сейчас находится, в тбилисскую тюрьму № 18.

Напомним, что 29 ноября в тбилисском суде прошло превое заседание, в котором в качестве подсудимого присутствовал Михаил Саакашвили.