Санкт-Петербург, 30 ноября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Новые станции Петербургского метрополитена планируют построить в рамках реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на правительство города.

Иван Шилов ИА REGNUM Высокоскоростная железнодорожная магистраль

В ходе строительства ВСМ в Петербурге появятся четыре пересадочных узла. Помимо конечной остановки, организованной в районе Московского вокзала, появятся и другие, возле Обводного канала, в районе Обухово и в Пушкине.

Первый замглавы комитета по градостроительству и архитектуре Александр Тетерин заявил, что строительство ВСМ повлияет на появление новой станции метро, в результате чего в районе Московского вокзала будут пересекаться три ветки метрополитена. У комитета наметился план строительства новых станций метро возле тех локаций, где его еще нет.

Напомним, что ранее правительство Санкт-Петербурга заявило, что строительство магистрали не повлечет за собой глобальной реконструкции исторического комплекса Московского вокзала.