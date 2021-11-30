Рязань, 30 ноября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё один получил ранения в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Рязани 30 ноября, сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 16:00 на Ряжском шоссе, на остановке общественного транспорта «Химволокно». Предварительно установлено, что водитель 1982 года, управляя грузовиком Shaanxi, попытавшись уйти от столкновения с остановившемся перед пешеходным переходом автомобилем, сбил троих женщин, которые стояли на остановке.

В результате две женщины погибли, их личности устанавливаются. Третья женщина получила травмы, она госпитализирована. На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии устанавливаются.