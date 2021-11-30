Вашингтон, 30 ноября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Прокуроры Пенсильвании попросили верховный суд США отменить решение суда, согласно которому в этом году с американского комика Билла Косби были сняты обвинения в сексуальном насилии, сообщает 30 ноября Reuters.

Билл Косби

Комедийный актер 84-лет был освобожден из тюрьмы в июне, через три года после того, как он объявлен виновным в сексуальном насилии в отношении Андреа Констанд. Женщина утверждает, в 2004 году стала жертвой Косби, который дал ей наркотическое вещество и воспользовался ее беспомощным состоянием.

Напомним, что американская академия кинематографических искусств и наук исключила из своих рядов режиссера Романа Поланскии актера Билла Косби.