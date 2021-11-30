Москва, , 17:24 — REGNUM 30 ноября статистический портал Euro Club Index опубликовал сводку с шансами команд стать чемпионом в текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Согласно данным издания, московский «Спартак» имеет меньше 0,1% шанса на победу в турнире.

Эмблема ФК «Спартак» ФК «Спартак»

Вчера, 29 ноября, «Спартак» в матче шестнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 не смог одержать победу над «Уфой». Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

После шестнадцати сыгранных туров «красно-белые», одержав лишь пять побед и набрав двадцать очков, занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.