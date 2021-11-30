Москва, 30 ноября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Мрачные оценки на биржевой ноябрь реализовались. ЦБ США приступил-таки к сворачиванию количественной программы QE, а цены на нефть рухнули. Об этом 30 ноября ИА REGNUM заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

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В конце ноября мировые рынки охватила паника по поводу нового штамма вируса. Несмотря на то, что ВОЗ несколько смягчила оценки силы мутации, инвесторы будут проявлять сдержанность, опасаясь очередных локдаунов, полагает эксперт.

«А значит, в этом году декабрьского ралли может и не состояться», — отметил Зельцер.

По его словам, ставка на защитные Полюс и Полиметалл вновь сыграла. Бумаги золотодобытчиков на общерыночном обвале чувствовали себя очень достойно. Также подтвердилось видение по банкам: на этапах охлаждения биржевого сентимента, финсектор отыгрывает вниз намного шустрее — за месяц бумаги ведущих банков просели почти на 20%.

«Турбулентность нефти сказалась и в акциях нефтянки. При этом определенную поддержку экспортерам оказывает слабеющий рубль», — подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что в качестве поддержки до конца 2021 года по индексу МосБиржи выступает 3680 п. Данная техническая область спроса подтверждается и методом статистического моделирования предела риска — VAR 95%.

«В декабре сильнее рынка могут оказаться компании, проигрывающие ранее на волне буйства инфляции. А поскольку цены сырьевых активов приступили к охлаждению, а риск социальных барьеров вновь повысился, бумаги потребсектора, телекоммуникаций, электроэнергетики и высоких технологий могут проявить характер», — добавил Михаил Зельцер.