Москва, , 17:21 — REGNUM В рамках заседания ученого совета Дипломатической академии МИД РФ был представлен новый Дипломатический словарь, составленный широким кругом авторов из числа профессорско-преподавательского состава академии. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Дипломатическая академия МИД РФ Www.dipacademy.ru

В словарь, создание которого проходило под руководством ректора академии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Александра Яковенко вошли термины и понятия применяющиеся в практике дипломатической деятельности, из политологии, социологии, конфликтологии и других социальных отраслей знания, кроме того в словаре также даны краткие характеристики знаковым политическим инициативам и событиям современности, таким как Брексит и Один Пояс Один Путь, а также наиболее значимым международным организациям и договорам.

Ожидается, что новый дипломатический словарь станет удобным инструментом для работы студентов и исследователей с научными и общественно-политическими текстами.