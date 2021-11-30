Челябинск, , 17:20 — REGNUM В Челябинской области ещё один местный житель попался на незаконном использовании своего паспорта при регистрации фирмы. Об этом сообщает областное управление СКР.

Паспорт



По данным следователей, в октябре 45-летний гражданин предоставил свой документ в регистрирующий орган и там на него была зарегистрирована фирма. При этом житель Челябинска знал, что не будет ею руководить.

Теперь ему грозит судимость. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области уже выявляли лиц, совершивших подобное преступление.