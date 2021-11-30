Кабул, , 17:19 — REGNUM С целью «законного» присвоения замороженных активов Афганистана, США рассматривают возможность выплаты из этих средств 7 миллиардов долларов семьям жертв 11 сентября.

По данным регионального офиса информационного агентства Tasnim, в то время как около 10 миллиардов долларов активов Афганистана были заморожены Соединенными Штатами под предлогом прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), источники сообщают, что Вашингтон пытается «украсть» эти активы.

The New York Times сообщила, что семьи жертв 11 сентября требуют в счет компенсации все активы Афганистана, находящиеся в ведении Федеральной резервной системы США.

В сообщении также говорится, что Министерство юстиции США ведет переговоры с юристами истцов 11 сентября о возможной сделке по разделу денег, если правительство поддержит усилия по их изъятию.

Почти 20 лет назад около 150 членов семей жертв 11 сентября обратились в суд, чтобы добиться возмещения ущерба.

По данным Watson Study Center, правительство США рассматривает возможность присвоения средств афганского народа под предлогом 11 сентября. С момента вторжения США в Афганистан в октябре 2001 г. по апрель 2021 г. 241 050 человек были убиты непосредственно в результате боевых действий.