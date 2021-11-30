Москва, , 17:19 — REGNUM Военная техника и боевые подразделения перебрасываются странами НАТО к границе России, сообщил 30 ноября журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Лавров «Поближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую».

Российский дипломат указал на то, что на Украине на границе с республиками Донбасса также собраны военные и техника «при поддержке возрастающего числа западных инструкторов».

При этом, отмечает Лавров, и Киев, и натовцы обвиняют Россию в том, что она проводит учения на своей собственной суверенной территории. Он добавил, что на этот счёт «нагнетается истерия».

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