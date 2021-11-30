Тверь, 30 ноября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Средства на модернизацию областного онкодиспансера, а также на развитие центров амбулаторной онкологической помощи заложены в проекте бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Документ, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, рассматривался 30 ноября на заседании облправительства под председательством губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Онкология и кардиология — важнейшие направления в медицине. У нас заложены средства на модернизацию областного онкодиспансера. Надеемся, что молодые специалисты, которых мы приглашаем, будут более динамично вовлекаться в работу. На примере борьбы с коронавирусом видим, насколько активна и ответственна молодежь в медицине», — прокомментировал тему журналистам Игорь Руденя.

Финансирование фонда в 2022 году планируется увеличить до 19 млрд рублей (в 2020-м его размер составил 17,3 млрд рублей), в 2024 году предусмотрено 20,6 млрд рублей. В числе приоритетов глава региона назвал совершенствование оплаты труда медработникам, модернизацию диагностической базы учреждений здравоохранения, усиление профилактической работы.

Так, на будущий год в проекте бюджета заложены стимулирующие выплаты медикам (их размер будет известен по итогам распоряжения федерального правительства) и дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в период распространения COVID-19. В бюджет ТФОМС также включено финансирование амбулаторной реабилитации и углубленной диспансеризации жителей, перенесших коронавирус. Кроме того, средства предусмотрены на диагностику, проведение исследований на аппаратах КТ и МРТ, ПЦР-тестирование.

Финансирование будет направлено также на развитие в регионе сети центров амбулаторной онкологической помощи, высокотехнологичной медицины. Первый в Тверской области ЦАОП уже работает в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева.

Из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования для Тверской области в 2022 году ожидается субвенция в 17,9 млрд рублей, это на 1,1 млрд рублей больше, чем в 2021 году. В территориальный ФОМС также ожидается поступление около 450 млн рублей за медицинскую помощь, оказанную в Тверской области жителям других регионов, что выше показателя текущего года. На плановый период 2023—2024 годов по указанной позиции также заложен рост.