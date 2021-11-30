* запрещённая в России организация

Кабул, , 17:16 — REGNUM «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает противоборство с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и атаковал укрытие террористической группировки в центре провинции Нангархар на востоке Афганистана.

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», местные источники сообщают о столкновениях между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и членами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возле Джелалабада, административного центра провинции Нангархар.

Согласно источникам, столкновение началось днем 30 ноября в селе Зангави и продолжается до сих пор.

Сообщается, что члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находились в жилом доме, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались их арестовать, но ИГИЛовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказали упорное сопротивление.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не комментирует инцидент, и подробностей о жертвах нет.

Губернатор движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нангархаре мулла Неда Мохаммад ранее заявлял, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начал поиск скрытых членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после оккупации Афганистана.

Мохаммад сказал AFP: «С тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Нангархар, в провинции были арестованы от 78 до 80 членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Министр иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки недавно заявил «Анатолийскому агентству», что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не контролирует какую-либо территорию в Афганистане. Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершают нападения в мечетях и на улицах. В Афганистане нет какого-либо центра ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), у них нет значительной военной силы.