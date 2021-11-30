Тирана, 30 ноября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама занял первое место в рейтинге европейских премьер-министров по популярности аккаунта в Facebook. Популярность измерялась на основе числа подписчиков, комментариев и репостов и отношения этих показателей к населению страны.

Ps.al Эди Рама

Исследование, проведенное Terra Marketing, показало, что, по среднему числу читателей поста, Рама оказался на первом месте (11 млн). На втором месте оказался итальянец Джузеппе Конте. Почетное третье место получил израильтянин Беньямин Нетаньяху (6,5 млн). На восьмом месте оказался Альбин Курти, премьер-министр Косово.

Самым комментируемым премьер-министром оказался глава правительства Индии Нарендра Моди — его страница за год получила свыше 80 миллионов комментариев и репостов.

Однако в соотношении к численности населения куда больше потрясает политическая активность албанцев: 55% граждан Албании комментируют страницу Рамы, число комментариев на странице доходит до 20 миллионов. Результаты Курти чуть скромнее: 5 миллионов комментариев и 23% населения.