Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Девять демократов из палаты представителей США попросили министерство юстиции освободить адвоката Стивена Донцигера, который потратил десятилетия на борьбу с крупнейшей энергетической компанией США Chevron из-за проблемы загрязнения лесов Эквадора, сообщает 30 ноября Reuters.

Эмблема Chevron Neubie

В октябре лишенного лицензии адвоката приговорили к шести месяцам тюремного заключения за преступно презрительное отношение к суду. В письме демократы сказали, что Донцигер проявил незначительное неуважение к суду.

Напомним, что в мае адвоката признали виновным после того, как он якобы умышленно не повиновался судебным приказам, включая просьбу предоставить свой компьютер и другие электронные устройства.

Донцигер защищает деревни в регионе Эквадора Лаго-Агрио, жители которого пытались привлечь Chevron к ответсвенности за загрязнение воды и почвы. Компания приобрела эти земли в 2000 году. В 2011 году адвокату удалось выиграть суд и получить от Chevron $9,4 млрд.