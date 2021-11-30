Великий Новгород, , 17:37 — REGNUM Мэру Великого Новгорода прокуратурой города выдано предостережение из-за плохой и несвоевременной уборки улиц в снегопад. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, в Новгородской области уже несколько дней идет снег, а в последнее время из-за обильных снегопадов наблюдается сложная дорожная обстановка как в областном центре, так и в Великом Новгороде.

По поручению прокурора области прокуратура Великого Новгорода провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части соответствия состояния дорог в зимний период нормативным требованиям. Надзорный орган установил, что 29 ноября из-за снегопада на дорогах областного центра имелись «недостатки эксплуатационного состояния» в виде зимней скользкости и гололеда.

«Однако меры по их ликвидации должным образом не приняты. Кроме того, уборка улиц города от снега произведена ненадлежащим образом, — отметили в прокуратуре. — Несвоевременная уборка и обработка дорог противогололедными материалами не только на территории областного центра, но и в целом по региону может создать угрозу жизни и здоровья участников дорожного движения».

В связи с этим заместитель прокурора Новгородской области объявил предостережение начальнику ГОКУ «Новгородавтодор», а и.о. прокурора Великого Новгорода объявил предостережение о недопустимости нарушения закона мэру города.

«В настоящее время принимаются меры к устранению выявленных нарушений», — подытожили в прокуратуре региона.

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