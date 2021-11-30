Белград, , 20:40 — REGNUM В Сербии за последние сутки подтверждено еще 2180 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные 30 ноября опубликовало министерство здравоохранения Сербии на официальном сайте.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

От последствий COVID-19 умерли 49 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключено около 200 пациентов.

По словам заместителя директора Клинического центра в городе Ниш Радмило Янковича, вопрос дня, когда новый штамм коронавируса — омикрон появится в Сербии. По его словам, пока нет информации о том, как новая мутация влияет на распространение вируса и клиническую картину и поэтому граждане должны серьезно отнестись к мерам противоэпидемиологической защиты.

«Логично предположить, что Сербия не останется изолированным островом и что вопрос времени, когда появится первый заболевший. Мы можем всего лишь перераспределить наши силы», — заявил Янкович агентству «Танюг».

Напомним, что первые случаи заражения штаммом омикрон были зарегистрированы в Швеции и Испании.