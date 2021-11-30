Вологда, 30 ноября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Власти Вологодской области продлили действие антиковидных ограничений до 15 января 2022 года.

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«Мы остается в 20-ке худших регионов по числу подтвержденных случаев COVID-19, в связи с этим мы продлеваем режим повышенной готовности до 15 января 2022 года», — заявил на заседании оперштаба замгубернатора Антон Кольцов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки на Вологодчине от ковида скончались 15 человек.