Бишкек, , 17:10 — REGNUM Специалисты центральной избирательной комиссии обработали около 29% данных о результатах голосования на выборах в парламент Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба центризбиркома сегодня, 30 ноября.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По данным ручного подсчета, в законодательное собрание республики попадают 7 из 21 политических партий, сумевших преодолеть пятипроцентный проходной барьер:

«Ата-Журт Кыргызстан» — 14,54%

«Ынтымак» — 13,69%

«Ишеним» — 11,76%

«Ыйман Нуру» — 7,58%

«Альянс» — 6,98%

«Эл Умуту» — 6,02%

«Бутун Кыргызстан» — 5,7%

ИА REGNUM напоминает, что 28 ноября в Киргизии состоялись выборы депутатов республиканского парламента. Отметим, что теперь в законодательное собрание выбирают уже не 120, а только 90 депутатов: 54 — от партий и еще 36 — по одномандатным округам.

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