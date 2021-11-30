Москва, , 17:04 — REGNUM Из-за политики Центрального банка РФ пострадает российская экономика, но власти страны всё спишут на вирус и форс-мажор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал обеспокоенность Банка России ростом долговой нагрузки населения РФ.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Центробанк сказал, что население закредитовано и что пора принимать жесткие монетарные меры, — сказал Пальченко. — Выдача кредитов, разумеется, снизится, но вопрос, что будет со спросом? Он, учитывая новые штаммы вируса и очередные волны, однозначно пострадает. Пострадает и экономика в целом. Причём ни правительство, ни ЦБ за это не ответят, все спишут на вирус и форс-мажор, а нам предложат «держаться». Выход из всей этой ситуации один — правительству и ЦБ необходимо переосмыслить и антиковидные меры, и экономическую модель в целом, и денежно-кредитную политику в частности. Необходимо распечатать «кубышки на чёрный день», потому как этот самый «чёрный день» происходит сегодня и сейчас».

Как полагает Пальченко, нужно позаботиться об экономическом росте: и о спросе, и о предложении одновременно и дать деньги реальному сектору.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть точка зрения, что рост долговой нагрузки жителей РФ стал следствием ошибочных антиковидных мер российского правительства.

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